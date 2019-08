Čtveřice golfistů se v Berouně v polovině turnaje dělí o vedení

Jen o ránu zpět je na akci okruhu Moneta Czech PGA Tour, která je i součástí kalendáře ČGF, dvojice českých amatérů Vítek Novák a David Benák. Šimon Zach je při profesionální premiéře se skóre -8 průběžně desátý. Zatím se příliš nedaří obhájci Filipu Mrůzkovi, který na 21. místě ztrácí na lídry sedm ran.



Cafourek se na vedoucí trojici dotáhl odpoledne. Nasbíral sedm birdie a eagle na sedmičce, ale i dvě bogey. Na osmnáctce patoval do paru, ale míček jen olízl hranu jamky. „Ale byla to dobrá runda. Dařilo se mi v poli, proměnil jsem pár delších patů. Pokud budu pokračovat v tomhle tempu...,“ naznačil Cafourek, že by mohl zaútočit na výhru v turnaji, dotovaném částkou 600 tisíc korun.

Nejlepší kolo dne odehrál amatér Novák, jehož kartu zdobily vedle pěti birdie i dva eagly a jen jediné bogey. „Hrál jsem dobrý golf. Nemám nic, co bych mohl své hře vytknout,“ uvedl Novák, který se rázem vyšvihl na dělenou pátou pozici.

Mrůzek loni vyhrál s rekordním skóre -22. Tentokrát tolik neskóruje, ale zbraně neskládá. „Moje hra se lepší. Ještě jsou před námi dva dny golfu,“ řekl.

Do závěrečných dvou kol prošlo cutem, který se oproti loňským +7 ranám letos posunul na nové minimum s hodnotou +3, celkem 61 hráčů.