Evropské golfistky vedou po prvním dnu v Solheim Cupu na USA

Největší pozornost na sebe strhl první americký sesterský pár v soutěži, který je obdobou mužského Ryder Cupu. Jessica a Nelly Kordovy ve foursomech, kdy každá dvojice hraje jedním míčkem a hráčky se střídají, předvedly parádní výkon. Před hrou se objaly s otcem Petrem Kordou, někdejším druhým tenistou světa, i matkou Reginou a Španělku Carlotu Cigandaovou a Angličanku Bronte Lawovou roznesly. Rozhodnuto bylo už po čtrnácté jamce, což je největší rozdíl v historii soutěže.



„Bylo jedno, že jsem třeba zahrála špatnou ránu. Nelly řekla, že to je dobrý, to dám a stejné to bylo obráceně,“ řekla šestadvacetiletá Jessica. „O ničem lepší jsme nemohly snít. Moc jsme si to užily,“ dodala o tři roky mladší Nelly.

V odpoledních fourballech, kdy obě hráčky v týmu hrají svým míčkem, přičemž se počítá na jamce vždy lepší skóre jedné z nich, americká kapitánka Juli Inksterová sestry rozdělila. Nelly s Brittany Altomareovou už ztrácely čtyři jamky, ale remízu zachránily. Půl bodu brala i Jessica s Lexi Thompsonovou.

Za Evropu hrály v roce 1998 Švédky Annika a Charlotta Sörenstamové, ale ani jednou spolu nenastoupily v páru ve foursomech ani ve fourballech.

Evropankám za pomoci hlasitého obecenstva kolem jamek zajistily ve foursomech výhry Angličanka Georgia Hallová s Francouzkou Celine Boutierovou a anglicko-španělské duo Charley Hullová, Azahara Muňozová. Odpoledne uspěly Nizozemka Anne Van Damová a Norka Suzann Pettersenová.

Američanky útočí na třetí triumf v Solheim Cupu v řadě a jedenáctý celkově, Evropanky uspěly pětkrát. V sobotu se hraje stejně jako dnes, v neděli je na pořadu závěrečných dvanáct dvouher.