Golfista Burns v Jacksonu navázal na květnový premiérový titul na PGA Tour

Navázal na prvenství z Palm Harbour, v tomto kalendářním roce ho také v únoru dělila jediná rána od play off v Pacific Palisades, v květnu byl druhý v McKinney a v srpnu hrál rozstřel na World Golf Championship v Memphisu. „Tyhle zkušenosti s hrou o vítězství byly velmi důležité. Pomohly mi a cítil jsem se díky nim jinak než dřív. Ne nutně sebevědoměji, ale prostě lépe, co se stavu mysli týká,“ řekl Burns, momentálně už 18. hráč světového žebříčku.

Po třech kolech vedl nováček Sahith Theegala, ale třiadvacetiletý Američan, který se minimálně dělil o vedení po každém z prvních tří dnů, finále nezvládl a skončil s odstupem tří ran osmý. Srazila ho tři bogey na jamkách 10, 11 a 13. „Byl to fantastický týden a hrál jsem dobře, takže mě to, co se stalo na závěrečné devítce, trochu mrzelo. Ale byl jsem v takové pozici poprvé a poučím se,“ řekl Theegala.