Bhatia ovládl v rozstřelu turnaj v San Antoniu, dohrával se zraněným ramenem

„Denny zahrál neuvěřitelně. Bylo to, jako by ani nebyl člověk. Já ani neudělal nic špatně, ale přitom se můj náskok scvrkával na pět, čtyři, tři, dvě, jednu...,“ řekl dvaadvacetiletý Bhatia, jenž si málem šance na titul pohřbil předčasnými oslavami. Po proměněném putu na poslední jamce totiž vystřelil ruku nad hlavu a zapumpoval pěstí tak nešťastně, že si vyhodil rameno z kloubu.

„Hned to zase skočilo zpátky. Už se mi to stalo dřív. Můj fyzioterapeut se mi o to postaral,“ řekl Bhatia, jenž si musel nechat před rozhodujícími ranami rameno zatejpovat.

V San Antoniu navázal na loňský triumf na turnaji Barracuda Championship, poprvé se ale radoval z titulu v klasickém formátu na 72 jamek. Při premiérovém vítězství v Truckee se počítalo skóre systémem Stableford, kdy za double eagle hráči dostanou osm bodů, za eagle pět, za birdie dva body, za par nic a naopak při ranách nad normu jamky odečítají.