PGA Championship vede kanadský golfista Conners před šesticí soupeřů

Conners na hřišti u Atlantského oceánu zahrál po třech birdie na každé devítce a přičítal jen kvůli bogey na deváté jamce. „Měl jsem štěstí, byl to dobrý den. Povedlo se mi hodně ran a hezkých puttů hned na začátku kola, což mi zvedlo sebevědomí,“ uvedl osmý muž letošního Masters.

Mezi šesticí hráčů na děleném druhém místě se skóre -3 jsou bývalí šampioni PGA Championship Keegan Bradley a Brooks Koepka z USA. Doplňuje je jejich krajan Aaron Wise, Nor Viktor Hovland, Angličan Sam Horsfield a Australan Cam Davis.

Šampion z let 2018 a 2019 Koepka se drží v popředí navzdory březnové operaci kolena, kvůli níž byl jeho start na turnaji v ohrožení. „Umím se vyrovnat s bolestí. Každým dnem se to lepší, i když to necítím. Cítím to až v průběhu týdnů, že se to zlepšuje. Zkrátka je to v pohodě,“ uvedl Koepka, jenž zahrál double bogey hned na první jamce, pak ale přidal šest birdie.

Obhájce loňského vítězství Collin Morikawa z USA je s dvěma ranami pod par na děleném osmém místě mimo jiné společně s veteránem Philem Mickelsonem, šampionem z roku 2005.

Vítěz dubnového Masters Hideki Macujama z Japonska zahájil turnaj s výsledkem +1. Ještě o dvě rány je horší Rory McIlroy ze Severního Irska, jenž na Ocean Course vyhrál PGA Championship v roce 2012.