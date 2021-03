DeChambeau dostal zprávu od Woodse a vyhrál turnaj PGA v Orlandu

Loňský vítěz majoru US Open DeChambeau zvládl ve finálovém kole náročné větrné podmínky a zvítězil o ránu před Angličanem Lee Westwoodem. „O výhře na turnaji pana Palmera jsem neuvažoval ani v nejodvážnějších snech,“ řekl DeChambeau už oblečen do červeného svetru pro vítěze a s trofejí v ruce. „Lee hrál výborně, všechna čest a byla to bitva až do konce,“ dodal.

Ráno před nedělním závěrem turnaje ho překvapila zpráva v mobilu. Psal mu z nemocnice Woods. „To jsem nečekal. Bylo to z velké části hodně osobní a hodně povzbuzující. Psal mi, abych bojoval a hrál odvážně, jak říkával Palmer. Je úžasné, že i v těžkých časech, kterými prochází, na mě myslel,“ řekl DeChambeau.

Svalnatý Američan znovu udivoval dlouhými odpaly driverem. Na pětiparové šestce využil i větru a poslal míček přímo přes jezero, zatímco Westwood hrál jak bývá zvykem okolo. Angličanův míček sice ležel před druhou ranou o skoro 200 metrů dál než soupeřův, ale výsledek měli nakonec oba stejný - zahráli birdie.

Sedmadvacetiletý DeChambeau slavil i před omezeným počtem fanoušků osmý titul na PGA Tour a ve světovém žebříčku se posunul na šesté místo.