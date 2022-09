Homa si na poslední jamce zajistil obhajobu titulu na turnaji PGA Tour v Napě

Homa v Kalifornii před závěrečnou pětiparovou jamkou ztrácel na Willetta jeden úder a jeho situace se ještě zhoršila, když se třetí ranou nedokázal z bunkeru dostat na green. Obtížnou čtvrtou ránu však poslal z deseti metrů do jamky a připsal si birdie.

Willett měl i tak šanci na vítězství nebo minimálně na play off, ale těsně minul dva putty ze zhruba metrové vzdálenosti a bogey ho odsoudilo k druhému místu.

„To bylo šílené. Vlastně mi moc nedochází, co se to stalo,“ uvedl Homa. „Ten konec je zklamání, ale byl to první turnaj sezony, byl jsem ve hře a dařilo se mi,“ bral porážku smířlivě vítěz Masters z roku 2016 Willett.