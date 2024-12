Finálový turnaj LET v Málaze vyhrála Španělka Cigandaová, Češkám se nedařilo

Dvojici českých golfistek finále seriálu pro nejlepších 64 hráček žebříčku Order of Merit a dalších 11 pozvaných nevyšlo. Sára Kousková obsadila 63. místo s výsledkem čtyři rány nad par. Tereza Melecká skončila na 72. pozici se skóre +12.

Kousková byla před turnajem sedmnáctá v evropském žebříčku a mohla si vybojovat účast na majoru British Open, kdyby se posunula do první patnáctky. Umístění v elitní desítce Order of Merit by jí zaručilo právo startu ve finálovém turnaji kvalifikace LPGA. Po nepovedeném vystoupení v Málaze ale klesla na 19. příčku. Pořadí ovládla Švýcarka Chiara Tamburliniová.

„Nebyl to bohužel můj týden. První dva dny mi to moc nešlo v poli, o víkendu pak primárně na greenech. Dnes byla hra už poměrně solidní, spadlo mi tam už i několik puttů. Nicméně k úplné spokojenosti jsem jich minula víc, než bych chtěla,“ uvedla v tiskové zprávě Kousková.

Potěšilo ji ale, že sezonu zakončila dílčím výsledkem pod par hřiště a spokojená byla i s tím, že se v celosezonním žebříčku umístila v první dvacítce. „Splnila jsem si přísný cíl, který jsme si s týmem vytyčili. Určitě bylo klíčové, že jsem byla téměř stále zdravotně v pořádku. Měla jsem šanci odehrát turnaje, které jsme si naplánovali,“ konstatovala pětadvacetiletá česká jednička.