Kousková ani Melecká nepředčily na úvod turnaje v Málaze normu hřiště

První místo drží po úvodním dnu Noora Komulainenová z Finska, která zahrála sedm ran pod par hřiště Real Clubu Guadalhorce. Za ní je čtveřice golfistek se skóre -6.

Kousková, aktuálně 17. hráčka evropského žebříčku, by mohla povedeným vystoupením v Málaze zaútočit na elitní patnáctku Order of Merit, která by jí zaručovala účast na British Open v příštím roce. Umístění v elitní desítce Order of Merit by jí dalo právo startu ve finálovém turnaji kvalifikace LPGA.

Na Andalusia Costa del Sol Spanish Open usiluje nejlepších 64 hráček žebříčku Order of Merit a dalších 11 pozvaných golfistek o prémie z dotace 700.000 eur (17,7 milionu korun).