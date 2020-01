Životní výsledek pro Spilkovou. V Boca Raton udržela osmé místo

Turnaj Gainbridge LPGA vyhrála Švédka Madelene Sagströmová se skóre -17. Před závěrečnou jamkou na tom byla stejně i Japonka Nasa Hataokaová, ta ale zakončila turnaj jedním úderem navíc.



Spilková na Floridě vstoupila do své desáté profesionální sezony ve velkém stylu. Hladce prošla cutem, po sobotním třetím kole už byla na děleném osmém místě a to ve finále udržela. „Cítila jsem se dobře a věřila si na top ten. Cítím, že to bude dobrá sezona,“ řekla v nahrávce pro média.

V posledním kole zahrála pět birdie a čtyři bogey, krátce vystoupala dokonce na šestou pozici. Turnaj zakončila s devíti ranami pod par a o osmé místo se podělila například se starší dcerou bývalého českého tenisty Petra Kordy Jessicou.

„Asi to bylo nejtěžší kolo, musela jsem se hodně soustředit. Dala jsem docela hodně birdie, ani nevím kolik, těch bogey je škoda, to bylo rozhodně zbytečné. Ale to je golf, nahoru dolů,“ dodala Spilková.