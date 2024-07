Bývalá golfová jednička Rahm slaví před olympiádou první triumf v sérii LIV

Rahm se stal hráčem LIV vloni v prosinci a triumfem na jedenácté akci v sezoně se naladil na nadcházející olympijský turnaj v Paříži, kde bude jedním ze sedmi golfistů hrajících lukrativní seriál. „Konečně jsem to dokázal. Člověk nikdy nechce, aby to trvalo tak dlouho, a když to překoná, tak je to neuvěřitelný pocit. Moc se mi ulevilo, jako kdybych se zbavil pořádného břemene,“ řekl Rahm po prvním vítězství od loňského Masters.