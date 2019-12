Golfové unikum v Africe. A i vítěz Masters žádá: Povolte nám kraťasy

Byla to první výjimka v dlouhé historii okruhu, v jihoafrickém Malelane se kvůli vysokým teplotám přesahujícím 40 stupňů Celsia dočkali golfisté vstřícného rozhodnutí vedení European Tour.

Organizace je v prolomení tohoto tabu shovívavější než třeba zámořská PGA Tour, už v minulosti s povolením krátkých kalhot experimentovala, při samotných turnajích však byla striktní. Přitom sami hráči po tom tolik touží.

Naposledy se ozvala španělská hvězda Sergio García. Podle předloňského vítěze Masters by jim kraťasy přinesly nejen větší pohodlí v parném počasí, ale navíc by je to přiblížilo amatérským hráčům.

Sergio García před Australian Open.

„Když jdete normálně na hřiště, ať je zima, jaro nebo léto, devadesát procent lidí tam má kraťasy. Takže si myslím, že bychom se tím navíc dostali blíže amatérům. Nejspíš se to stane, ale těžko říct kdy,“ rozjímal García před startem Australian Open, na které v pondělí trénoval v kraťasech.

Pořadatelé mu ale připomněli, že tradiční pro-am, kde hrají profesionálové společně s amatéry, i následný turnaj už bude muset absolvovat v dlouhých kalhotách. Tenhle boj se staletou tradicí bude úporný.