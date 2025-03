Golfistka Kousková klesla na turnaji LET v Austrálii před finále na páté místo

Sára Kousková v australském Wollongongu. | foto: Tristan Jones - LET

Kousková dnes zaznamenala třikrát bogey a dvakrát birdie. Oproti pátku si pohoršila o devět ran. „Dneska mi to přišlo hodně ubojované. Tím, že se otočil vítr, jsme hrály v podstatě úplně jiné hřiště. Několikrát tam byl malinký rozdíl, aby ty rány vyšly jako předchozí dva dny. Ale dneska to prostě bylo naopak,“ uvedla pětadvacetiletá olympionička v nahrávce pro média.

„Cením si toho, že jsem zůstala ve hře. Jsem pořád v kontaktu. Byl to tréninkový den na zítra, kdy by měl být podobný vítr. Už budeme vědět, do čeho jdeme,“ řekla Kousková. Jejím nejlepším výsledkem na Ladies European Tour je třetí místo v Alicante z loňského září.

Své nejlepší kolo ve Wollongongu předvedla Klára Davidson Spilková. Vítězka dvou turnajů elitního okruhu zahrála 66 ran a poskočila ze 47. pozice na 18. místo. Kristýna Napoleaová se dál dělí o 47. příčku.