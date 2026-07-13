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Mladí golfisté se na ME rvali o finále, v Montecastillu nakonec vybojovali bronz

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  7:17

Mladí čeští golfisté na | foto: Česká golfová federace

Čeští golfisté Hugo Mikl, Tomáš Hejda, Louis Klein, Štěpán Plášek, Tobias Brejník a Mikuláš Vojtěšek vybojovali na mistrovství Evropy družstev do 18 let bronzové medaile. Svěřenci trenéra Karla Skopového a kapitána Milana Mojžíše navázali na loňský historický titul mistrů Evropy a byli jen několik jamek od druhého finále v řadě.

Ve španělském Montecastillu narazili v semifinále na domácí Španělsko. V mimořádně vyrovnaném souboji, který mnozí označovali za předčasné finále, mu podlehli těsně 3:4. Ještě v průběhu odpoledních singlů přitom měli Češi k postupu blíž. V utkání o bronz si pak spravili chuť přesvědčivou výhrou 5,5:1,5 nad Nizozemskem.

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„Byl jsem přímým účastníkem finále majorů i dalších velkých turnajů. A musím říct, že tohle byl jeden z nejkrásnějších zápasů, jaké jsem kdy viděl. Kluci bojovali až do posledního puttu a zaslouží si obrovský respekt,“ řekl trenér Karel Skopový.

Výraznou postavou českého týmu byl Hugo Mikl, který vedl český tým k úspěchu v jamkové hře a stal se také vítězem kvalifikace na rány. Mikuláš Vojtěšek dokázal otočit ztrátu čtyř jamek a o jeho zápasu rozhodovala až devatenáctá jamka. Louis Klein zahrál během semifinále osm ran pod parem. Ani takový výkon ale nestačil k rychlému vítězství a svůj zápas rozhodl až na dvacáté jamce.

Výborný turnaj odehrály také české dívky v paralelně hraném mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Ve složení Barbora Kamradková, Sofie Borůvková, Nella Kaszper, Kristýna Květoňová, Barbora Winkler a Kristýna Vohralíková postoupily až do semifinále, kde podlehly Španělsku. V souboji o bronz nestačily na Francii a obsadily konečné čtvrté místo.

Výsledky European Boys’ Team Championship
Jean-Louis Dupont Trophy:

1. Španělsko
2. Anglie
3. Česká republika
4. Nizozemsko

Výsledky European Girls’ Team Championship:
1. Španělsko
2. Anglie
3. Francie
4. Česká republika

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