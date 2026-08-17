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Od Trabanta po Maserati. Český golf podle olympioničky boří mýtus drahého sportu

Vladimír Vokál
Vysíláme   11:06
Golf má stále pověst drahého sportu pro vyvolené, česká realita je ale už jiná. Profesionální golfistka Klára Davidson-Spilková a prezident České golfové federace Petr Uhlík v iDNES Lounge mluvili o cenách, fyzické náročnosti, ženském golfu i technologiích. A shodují se: začít je dnes snazší než kdy dřív.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Golf a horních deset tisíc? Obrázek drahého resortu, naleštěných holí a přísné etikety se drží překvapivě pevně. Jenže podle hostů iDNES Lounge už českému golfu příliš neodpovídá. Hřišť přibylo, vybavení se dá půjčit nebo koupit z druhé ruky a vedle luxusních areálů fungují místa, kde lze strávit den za cenu několika návštěv kina.

„Nabídka golfových hřišť je dnes od Trabanta po Maserati,“ přirovnává prezident České golfové federace Petr Uhlík. „Máte levná a menší hřiště i luxusní resorty. Záleží na vás, kolik máte peněz, času a co si vyberete.“

Dokonce uvádí vlastní zkušenost: „Zažil jsem pět set korun za celý den golfu. Když si vezmete, že lístek do kina stojí 250 nebo 300 korun, najednou máte zábavu na celý den za pětistovku.“

Pozlátko? Pro mě je to sport

Také Klára Davidson-Spilková odmítá představu, že golf je automaticky záležitostí bohatých. Sama podle svých slov nevyrůstala v rodině, která by mohla bez omezení financovat nákladný sport. Začínala v pěti letech, nejprve s jedinou holí, další postupně přibývaly.

„Pocházím z rodiny, která na to ne vždycky měla peníze. Rodiče našli způsob, jak golf zvládnout, a hodně mi obětovali,“ vzpomíná.

Hosté pořadu

Klára Davidson-Spilková
profesionální golfistka

Klára Davidson-Spilková se stala profesionálkou už v 16 letech jako nejmladší Češka, která se kvalifikovala na Ladies European Tour. Je dvojnásobnou vítězkou turnajů Ladies European Tour, když triumfovala v Maroku v roce 2017 a v Irsku v roce 2022. Čtyři roky byla součástí elitních světových profesionálních okruhů LPGA Tour a Epson Tour. Jako první česká golfistka se třikrát za sebou kvalifikovala na olympijské hry, a to v letech 2016, 2020 a 2024. Aktivně podporuje také charitativní projekty a rozvoj mladých golfistů.

Petr Uhlík
Česká golfová federace

Petr Uhlík je profesí novinář a absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Golf hraje od roku 1977 a dlouhodobě se mu věnuje také profesně. V roce 1995 se stal vydavatelem časopisu GOLF a o rok později byl jedním ze zakladatelů Golf Resortu Konopiště, kde je prezidentem GC Konopiště. Je autorem televizních golfových magazínů, knih o golfu i jejich překladů. Od roku 2006 komentuje golfové přenosy, postupně pro Galaxii Sport, Nova Sport a nyní Golf Channel. Dvě funkční období působil jako předseda kontrolní komise České golfové federace a od března 2025 je jejím prezidentem.

Dnes má profesionální vybavení zhruba za 50 tisíc korun, jde však o hole upravené přímo na její míru. Začátečník podobnou investici nepotřebuje. Podle Uhlíka je navíc výhodou golfu, že hole příliš nestárnou a trh s použitým vybavením funguje velmi dobře.

Spilková zároveň odmítá společenské pozlátko jako podstatu svého sportu. „Pro mě je golf primárně sport a jde o výkon. Jste pět hodin na hřišti, musíte udržet kondici a koncentraci, zahrát prostě dobře.“

Pět tréninků týdně a zranění

Právě fyzická náročnost je další věcí, kterou pohled zvenčí snadno zkresluje. Profesionální sezona Spilkové trvá od února do konce listopadu, turnaje jdou někdy čtyři týdny za sebou, mezi nimi přicházejí dlouhé lety a změny časových pásem.

„Je to docela masakr,“ shrnuje golfistka. „Teď mám pět jednotek fyzické přípravy týdně. Je v tom síla, dynamika i kondice.“

Dlouhodobá jednostranná zátěž přináší také zranění zad, kyčlí, krku nebo zápěstí. Sama měla problémy s kyčlí, kvůli nimž tři měsíce nemohla hrát. Současný golf je podle Uhlíka výrazně fyzičtější než před několika desetiletími. Za jeden ze zlomů považuje nástup Tigera Woodse.

Petr Uhlík, prezident České golfové federace
Petr Uhlík, prezident České golfové federace
Petr Uhlík, prezident České golfové federace
Klára Davidson Spilková, profesionální golfistka
9 fotografií

„Hráč najednou musel být fyzicky extrémně zdatný a pálit podstatně větší vzdálenosti. Ostatní se tomu přizpůsobili a postupně se to dostalo i do ženského golfu,“ říká Uhlík.

Spilková změnu vidí zejména v posledních pěti letech. „U žen je to velký boom. Některé už pálí skoro stejně daleko jako muži. Jedna věc ale je pálit daleko a druhá pálit ještě rovně.“

Český golf má nejlepší období

Podle Uhlíka zažívá český golf z hlediska výsledků nejlepší období své historie, byť členská základna zatím stagnuje. Roste ale počet českých profesionálních hráček. Když Spilková před šestnácti lety začínala profesionální kariéru, byla sama. Dnes podle ní působí na Ladies European Tour kolem sedmi Češek.

„Ženský golf je opravdu na vzestupu. Po světě vidím spoustu mladých žen a dívek, které s golfem začínají a hrozně je baví,“ říká.

iDNES LOUNGE

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Golf navíc podle Uhlíka není v Česku žádným novodobým importem. Tradice sahá na začátek 20. století, hřiště v Mariánských Lázních oslavilo 120 let a republikové soutěže se hrály už za první republiky. Raketový rozvoj ale přišel po roce 1989.

„Dnes máme dostatek hřišť, vybavení i kvalitních trenérů. Golf je sport, který spojuje generace,“ říká Uhlík. Plnohodnotná osmnáctka sice zabere kolem pěti hodin, menší hřiště lze podle něj obejít za hodinu a půl. „To stihnete při práci i rodinném životě. Jste v přírodě, vyčistíte si hlavu a při golfu nemáte čas myslet na nic jiného.“

Technologie ano, ale s mírou

Proměňuje se i trénink. Radary typu TrackMan mění situaci. Informace, které byly kdysi dostupné jen špičce, se dostávají i k amatérům.

Spilková však před bezmeznou vírou v data varuje. „Technologie je v pořádku používat, ale musí tam být balanc. Pořád chcete použít selský rozum a vlastní cit. Je potřeba cítit hřiště, hůl a propojení s míčkem.“

Hosty pořadu iDNES LOUNGE byli Klára Davidson-Spilková, profesionální golfistka, a Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

A právě v tom se možná golf mění méně, než se zdá. Modernější vybavení, radary, dostupnější hřiště a uvolněnější etiketa snižují bariéry, základ však zůstává stejný. Hůl, míček, soustředění – a sport, který se dá začít hrát prakticky v jakémkoliv věku.

Pro Spilkovou, která už absolvovala tři olympijské hry, se po šestnácti letech mezi profesionály mění i osobní cíl. „Teď si plním to, že hraju víc pro radost. Golf už mám s sebou na celý život.“

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