Golfové Czech Masters vyhrál překvapivě Angličan Clements, Zuska byl čtrnáctý

ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 2 miliony dolarů):

1. Clements 266 (65+69+69+63), 2. Wallace (oba Angl.) 267 (70+63+67+67), 3. Höjgaard (Dán.) 270 (65+67+69+69), 4. Bachem 271 (70+66+67+68), Schmitt (oba Něm.) 271 (65+70+68+68), Välimäki (Fin.) 271 (63+70+67+71), Zanotti (Par.) 271 (67+71+65+68), MacIntyre (Skot.) 271 (66+73+66+66) a Aberg (Švéd.) 271 (68+66+71+66), ...14. Zuska (ČR) 274 (71+67+67+69), 114. Zach 145 (73+72), 123. Cafourek 146 (76+70), 132. Tomi (am.) 147 (74+73), 136. Mrůzek 148 (76+72), 145. Hejlek (am.) 150 (77+73) a Klein (am.) 150 (74+76), 149. Kořínek (všichni ČR) 151 (74+77).