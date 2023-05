Golfista Clark získal na turnaji v Charlotte první titul na okruhu PGA Tour

Clark sice začal finálové kolo s bogey, pak ale mezi osmou a patnáctou jamkou pětkrát skóroval a náskok před pronásledovateli ještě zvýšil. S konečnou bilancí 265 ran zaznamenal na turnaji druhé nejnižší skóre ve vztahu k paru, lepší byl jen trojnásobný šampion Rory McIlroy, který v roce 2015, kdy byl par hřiště 72, zahrál 267 úderů.

„Jsem trochu v šoku,“ přiznal Clark, jenž na hřišti jen stěží zadržoval slzy. „Pět dlouhých let jsem na tenhle okamžik čekal. Myslel jsem, že se výhry dočkám o něco dřív, ale to čekání stálo za to. Jsem za to vděčný,“ řekl 80. hráč světového žebříčku, jenž za triumf inkasoval šek na 3,6 milionu dolarů. „Tolik se toho stalo. Tolikrát jsem měl pocit, že už se rozbrečím a zlámu hole, a někdy jsem je i zlomil. Dostat se konečně až sem, to je nádhera,“ dodal.