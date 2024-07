British Open vede po druhém kole irský golfista Lowry

„Docela to šlo, i když bylo to těžké,“ řekl Lowry. „Nefoukalo tolik jako včera, ale i tak to bylo složité. Na jedenáctce to byla trochu katastrofa, ale zvládl jsem to dobře,“ zmínil double bogey na 11. jamce.

O druhé místo se dělí anglická dvojice Justin Rose a Daniel Brown, jenž vedl překvapivě po prvním dnu. Brown si účast vybojoval v kvalifikaci a na majoru startuje poprvé. „Jsem hrdý na to, co se mi tu povedlo. Doufám, že budu takhle pokračovat a v neděli budu pořád ve hře,“ řekl devětadvacetiletý Angličan, který je ve světovém žebříčku na 272. místě.

Mezi třemi hráči na dělené čtvrté pozici je i světová jednička Američan Scottie Scheffler, který letos ovládl šest turnajů PGA Tour včetně dubnového Masters. „Odehrál jsem dvě solidní kola a jsem pět ran za prvním. Dál se budu snažit o dobré rány a dobré putty,“ konstatoval Scheffler.

Mezi poraženými skončil bývalý vládce světového golfu Američan Tiger Woods. Vítěz 15 majorů a trojnásobný šampion British Open neprošel cutem stejně jako na předchozích dvou majorech US Open a PGA Championship. Pro osmačtyřicetiletou hvězdu, která po vážné autonehodě v únoru 2021 a těžkých zraněních šetří starty, tím letošní sezona skončila.