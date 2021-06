Čtyři Češky prošly v Berouně cutem golfového turnaje Ladies European Tour

evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně

(par 72, dotace 200.000 eur)

po 2. kole:

1. Iturriozová (Šp.) 134 (66+68), 2. Harmová (Něm.) 135 (69+66), Boineauová (Fr.) 135 (67+68), 4. Thitikulová (Thaj.) 136 (68+68), Galová (Něm.) 136 (68+68), Frankishová (Angl.) 136 (69+67), ...20. am. Kousková 139 (70+69), 33. Napoleaová 141 (70+71), 44. am. T. Koželuhová 142 (71+71), 57. am. Melichová 144 (72+72) - postoupily do finálového kola, ...74. am. Melecká 146 (71+75), 92. Hinnerová 148 (73+75), Vlašínová 148 (73+75), 97. am. Macková 149 (75+74), 112. E. Koželuhová 151 (77+74), 118. Váňová 152 (76+76), 129. am. Chocholová (všechny ČR) 163 (82+81) - neprošly cutem.