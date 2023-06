Golfistkám v Berouně vládla Indka Dagarová, nejlepší Češkou byla 17. Vodičková

v Berouně (par 72, dotace 300.000 eur):

1. Dagarová (Indie) 203 (69+65+69), 2. Čínglabová (Thaj.) 207 (73+70+64), 3. Herbinová (Fr.) 208 (69+72+67), 4. Humphreysová 209 (72+69+68), Cowleyová 209 (72+67+70), Gainerová (všechny Angl.) 209 (71+68+70) a Beveridgeová (Skot.) 209 (76+70+63), ...17. mj. Vodičková (am.) 212 (73+69+70), 24. Kousková 213 (75+66+72) a Melichová 213 (74+67+72), 32. Davidson Spilková 214 (75+68+71), 50. Vlašínová 216 (73+71+72), 54. Macková (am.) 216 (73+72+72), ...79. Napoleaová 148 (75+73) a Váňová 148 (76+72), 96. Melecká 150 (74+76) a Barcalová (am.) 150 (75+75), 104. T. Koželuhová 151 (77+74), 112. Burdová (am.) 153 (77+76), 118. Saint Germain (am.) 155 (78+77), 123. Váchová 157 (78+79), 129. E. Koželuhová (všechny ČR) 163 (84+79) všechny neprošly cutem.