Golfista Dunlap vyhrál turnaj v Truckee a zapsal se do historie PGA Tour

Dunlap o víkendu navázal na lednový triumf z The American Express v La Quintě, kde se stal prvním amatérem po 33 letech, jenž ovládl turnaj PGA Tour. O několik dnů později přešel mezi profesionály a v neděli získal ve své nováčkovské sezoně v Kalifornii druhý titul. To se naposledy povedlo v roce 2017 Xanderu Schauffelemu, jenž shodou okolností o víkendu triumfoval na souběžně hraném majoru British Open.

„Nikdy jsem si nemyslel, že se mi něco takového podaří, ale rozhodně je to pocta. Po AmEx to bylo místy těžké, trochu jsem ztratil sebevědomí a říkal jsem si, jestli to (vítězství) dokážu zopakovat,“ řekl Dunlap.

Barracuda Championship je jediným turnajem PGA Tour, který se počítá systémem Stableford, podle něhož hráči za double eagle dostanou osm bodů, za eagle pět, za birdie dva body, za par nic a naopak při ranách nad normu jamky odečítají.

Dunlap nasbíral 49 bodů a o dva body porazil krajana Vince Whaleyho. Třetí skončil se 46 body další Američan Patrick Fishburn.