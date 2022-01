Dvojnásobný šampion Czech Masters Pieters vládl golfistům v Abú Zabí

Devětadvacetiletý Pieters se dostal do čela během posledního dne a zvítězil s deseti údery pod par o ránu před Španělem Rafou Cabrerem a Šubhankarem Šarmou z Indie. Skot Scott Jamieson, který vedl po prvním až třetím kole, finálové kolo pokazil a klesl na dělené desáté místo.

„Vyhrát turnaj Rolex Series je to nejlepší, co je na evropské sérii možné,“ řekl Pieters už s trofejí a šekem na 1,2 milionu eur. Díky titulu se téměř po čtyřech letech vrátí do první padesátky světového žebříčku. „Tam chce člověk být, to otvírá brány velkých turnajů, které chci hrát,“ řekl Belgičan.

Vítěz Czech Masters z Albatrossu z let 2015 a 2019 doufá, že bude mít v budoucnu následovníky. „Snad se doma koukají junioři, tak jako já kdysi sledoval Nica (Colsaertse) a říkal si, že bych to chtěl jednou dokázat.Takovéhle věci inspirují. Třeba jednou vyhraju i doma,“ přál si.

S odstupem dvou ran skončil čtvrtý Nor Viktor Hovland a obhájce titulu Tyrrell Hatton z Anglie skončil na děleném šestém místě. V závěrečném kole to vypadalo, že by mohl na čelo zaútočit Rory McIlroy, po třinácti jamkách byl na skóre -8, ale závěr pokazil a obsadil dělené 12. místo.