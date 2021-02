Homa v play off předčil nešťastníka Finaua. Woods neví, zda stihne Masters

Homa mohl o vítězství rozhodnout už na osmnácté jamce, jenže neskóroval, když neproměnil krátký putt a dal soupeři šanci prolomit čekání na titul, které se táhne od jeho triumfu na Portoriku v roce 2016.

Finau, který po čtyřech kolech rovněž zapsal -12, však play off nezvládl a už podesáté za posledních pět let bral „jen“ druhé místo. „Je to hořkosladké být zase v téhle pozici,“ povzdechla si světová třináctka, která při posledních startech bombarduje přední umístění.

Zato losangeleský rodák Homa, který vyrůstal pár desítek kilometrů od Riviera Country Clubu, po úspěchu na svém milovaném hřišti zářil, i když ho mrzelo, že rozstřel vůbec dopustil a před očima Woodse první nabízenou šanci pokazil. „Byl jsem trochu nervózní. Tenhle turnaj pro mě opravdu hodně znamená,“ vysvětloval potom.

Golfový žebříček - k 22. únoru 1. (1.) D. Johnson (USA) 12,66, 2. (2.) Rahm (Šp.) 9,27, 3. (3.) Thomas 8,51, 4. (4.) Schauffele (oba USA) 7,55, 5. (5.) Hatton (Angl.) 6,76, 6. (6.) Morikawa 6,59, 7. (8.) Cantlay (oba USA) 6,58, 8. (7.) McIlroy (Sev. Ir.) 6,46, 9. (9.) Simpson 6,40, 10. (10.) DeChambeau (oba USA) 6,34, ...184. (184.) Lieser (ČR) 0,91.

Rozpovídal se i hostitel pozvánkového turnaje Woods - a nebyla to úplně pozitivní slova. Po pátém operačním zákroku problematických zad připustil, že možná nestihne dubnové Masters.



Pětačtyřicetiletý Američan slavný major v Augustě vyhrál naposledy před dvěma lety a celkem pětkrát. Další boj o zelené sako začne za šest týdnů.

Woods oznámil v polovině ledna, že má za sebou další drobnou operaci páteře kvůli odstranění úlomku meziobratlové ploténky, která mu tlačila na nerv a způsobovala bolesti.

Návrat očekával v půlce března, ale rehabilitace si vyžádá delší čas. „Cítím se docela dobře, ale jsem hodně ztuhlý. Nemám moc času a mám jen jedna záda. Čeká mě magnetická rezonance, abychom věděli, zda se to konečně zahojilo a jestli budu moct zahájit další činnosti,“ podotkl Woods.

Na dotaz, zda stihne Masters, vítěz 15 majorů dodal: „Doufám, že ano.“