Rozner poprvé vyhrál na golfové European Tour, uspěl v Dubaji

Sedmadvacetiletý Rozner v hlavním městě Spojených arabských emirátů zvítězil se skóre -25 a s náskokem dvou ran před čtveřicí soupeřů včetně Angličana Andyho Sullivana, který vedl po třech kolech. Rozner na něj před startem finálového kola ztrácel čtyři údery.



„Hodně to pro mě znamená,“ řekl Rozner, který se dočkal triumfu ve 24. startu na European Tour. „Tohle je podivný rok, na celém světě je to těžké. Že se mi to tady takhle krásně povedlo, je skvělé,“ radoval se Francouz.

V Dubaji měl startovat také český hráč Ondřej Lieser, ale o turnaj přišel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Čerstvý vítěz Challenge Tour musel po kontrole v dějišti do karantény a ukončil sezonu.