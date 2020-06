Golfovou premiéru po koronavirové pauze ovládl v Texasu Berger

„Bylo to trochu jiné, to je jasné, ale nakonec tu trofej mám. A to je to, na čem mi nejvíc záleží,“ řekl sedmadvacetiletý Berger k přísným hygienickým opatřením a neobvyklým okolnostem dramatické koncovky Charles Schwab Challenge.

Berger se do čela turnaje, kterého se po nucené přestávce účastnila takřka kompletní světová špička s výjimkou Tigera Woodse, dotáhl v nedělním závěrečném kole. Čtvrtý den zvládl na 66 ran a vynutil si rozstřel. V něm Morikawa pokazil hned na první jamce pat ze dvou metrů. Xander Schauffele, jenž po třech kolech vedl, koncovku nezvládl a skončil třetí.