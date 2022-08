Zalatoris vybojoval v Memphisu na třetí dodatečné jamce první titul z PGA Tour

Americký golfista Will Zalatoris se na turnaji v Memphisu dočkal prvního titulu na okruhu PGA Tour v kariéře. O zisk trofeje musel v závěru FedEx St. Jude Championship zabojovat s Rakušanem Seppem Strakou až do třetí dodatečné jamky, na níž se po dvou letošních porážkách v play off konečně dočkal vítězství. Po čtyřech kolech měli oba rivalové na kontě 265 ran, 15 pod par hřiště.