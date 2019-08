Revoluční změna nervuje elitní golfisty. A v sázce je 15 milionů dolarů

V minulosti se stávalo, že celkové pořadí dlouhodobého seriálu a finálový turnaj s názvem Tour Championship měly odlišné vítěze. Což zvlášť loni působilo až trapně: tehdy vzbudil davové šílenství ikonický Tiger Woods, který se po pěti letech dočkal dílčího vítězství na PGA Tour.

A král sezony Justin Rose dokráčel za prestižním prvenstvím takřka nepovšimnut. „Ale mému bankovnímu poradci to nevadilo,“ utrousil suše Angličan, když shrábl vítězný bonus ve výši deseti milionů dolarů.

Vedení prestižního okruhu přitom na žebříčku FedEx Cupu až fanaticky lpí, už začátku každého ročníku masíruje fanoušky průběžným pořadím, které se následně několikrát dramaticky přeskupí. neustále deklaruje jeho důležitost.

Někteří z předchozích vítězů FedEx Cupu - Spieth, Stenson, Snedeker, Haas, Furyk či Woods.

Problém ovšem spočíval v jisté neprůhlednosti komplikovaného bodování - kupříkladu mohla nastat situace, kdy hráč A promění na čtrnácté jamce birdie a posune se na samostatné čtvrté místo ve finálovém turnaji, což mu zajišťuje celkový triumf, ovšem jen za předpokladu, že hráč B po bogey na sedmnácté jamce vydrží na dělené jedenácté pozici a neposune se po zaváhání hráče C na osmnáctém greenu do elitní desítky... Neztrácíte se?

Jistě, v televizním přenosu je to hotová orgie dramatu, se kterou si americká režie s pomocí přehledné grafiky báječně vyhraje. Jenže na hřišti mohli diváci i samotní hráči jen těžko bleskově dopočítat důsledky jedné nepovedené rány.

Poprvé od roku 2007, kdy začala éra FedEx Cupu, tak došlo k razantním změnám. Play off se zkrátilo ze čtyř na tři turnaje a do finálového podniku vstupuje třicet nejlepších golfistů podle celkového pořadí s předem daným počtem ran.

Pořadí Tour Championship před začátkem turnaje Skóre jednotlivých hráčů: -10: Justin Thomas -8: Patrick Cantlay -7: Brooks Koepka -6: Patrick Reed -5: Rory McIlroy -4: Jon Rahm, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson, Abraham Ancer -3: Gary Woodland, Tony Finau, Adam Scott, Dustin Johnson, Hideki Macujama -2: Paul Casey, Justin Rose, Brandt Snedeker, Rickie Fowler, Kevin Kisner -1: Marc Leishman, Tommy Fleetwood, Corey Conners, Im Song-če, Chez Reavie Par: Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen, Charles Howell III, Lucas Glover, Jason Kokrak

Americký lídr Justin Thomas tak začne s deseti údery pod par a s náskokem dvou ran před průběžné druhým krajanem Patrickem Cantlayem a tří před světovou jedničkou Brooksem Koepkou. Kdo od čtvrtka do neděle v East Lake uhraje nejlepší skóre, stane se i premiantem celoročního seriálu.

„Bude náročné se srovnat s tím, že od začátku vedu. Chvilku mi to bude trvat. Žádný z golfistů něco podobného ještě nezažil, jsme první a musíme se s tím nějak porvat. Pořád je to jen golf,“ komentoval to lakonicky Thomas, předloňský vítěz FedEx Cupu, který minulý týden ovládl předposlední klání sezony v Medinah.

Smířlivost však nevládne všude, hráči o novince hodně diskutují. Většina z nich plánuje nemyslet na to, že už startují s odstupem za Thomasem. „Prostě budu hrát normální turnaj a snažit se zahrát po dvaasedmdesáti jamkách co nejnižší skóre,“ pronesl Cantlay.

S pěti ranami za Thomasem začne finále Rory McIlroy. Severoirská hvězda si myslí, že nový model je podivný. „Zahrajete nejlepší skóre a na konci nevyhrajete. To bude hodně zvláštní. Nevím, jestli to je nejlepší cesta,“ váhal McIlroy.

Nahánět Thomase budou dále třeba také Američané Patrick Reed (začne na -6), Matt Kuchar (-4), Dustin Johnson (-3) nebo Španěl Jon Rahm (-4). Obhájce a olympijský vítěz Rose startuje na šestnáctém místě a musí stáhnout osm ran.

Anglický golfista Justin Rose nastoupí do finále FedEx Cupu se skóre -2.

Je už na startu bez šance na obhajobu? Nebo by naopak jeho ztráta měla být na základě předchozích horších výsledků ještě výraznější? Vždyť historie pamatuje případy, kdy se hráč sotva protáhl cutem a jen ve dvou víkendových kolech pak dokázal zlikvidovat manko třeba dvanácti ran a vyhrát.

Ať už dopadne experiment jakkoliv, tabule s průběžnými výsledky budou následující čtyři dny v Atlantě ukazovat jedinou verzi výsledků a nedělní vítěz se může těšit na ceněnou trofej, jednostranný aplaus a odměnu ještě o pět milionů dolarů vyšší než v minulých letech. A hořkost poražených snad aspoň trochu spláchne dalších 45 milionů dolarů, které si rozdělí 29 zbývajících účastníků Tour Championship.