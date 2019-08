Finále golfové PGA Tour komplikuje počasí, šest diváků zranil blesk

Blesk do hřiště uhodil necelou půlhodinu poté, co byla hra v sobotním třetím přerušena. Padající větve zasáhly čtyři lidi, do nemocnice byli převezeni i dva další diváci. Všichni jsou podle vedení PGA mimo ohrožení života. Kolo se kvůli nepříznivému počasí nedohrálo.

Průběžně vede americký golfista Justin Thomas, jenž do finále FedEx Cupu vstupoval v nejlepší pozici a na základě předchozích výsledků mu bylo přiděleno skóre -10.

V sobotu stihl odehrát jen pět jamek a momentálně je v čele s výsledkem -12 o jednu ránu před krajanem Brooksem Koepkou a Rorym McIlroyem ze Severního Irska.

Vítěz turnaje získá rekordní prémii 15 milionů dolarů.