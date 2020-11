Johnson na Masters dokázal, že už zvládne na majorech finále

„Nikdy jsem neměl takové problémy se uklidnit. Na golfovém hřišti to je v pohodě, tam se cítím dobře,“ řekl Johnson novinářům. Předtím totiž před kamerami s mikrofonem v ruce nebyl ze sebe schopen dostat slova. „Je těžké mluvit,“ hlesl.

Silné dojetí v něm vyvolal zisk vytouženého titulu. „Odmala jsem chtěl Masters vyhrát,“ řekl poté, co prestižní turnaj ovládl s rekordním skóre dvacet ran pod par. „Pořád mi přijde, že jenom sním. Doufejme, že to tak není.“

Do slavného zeleného saka šestatřicetiletému hráči pomáhal podle tradice loňský vítěz a pětinásobný šampion Masters Tiger Woods. „Je úchvatné dostat sako od Tigera, ale i kdyby mě oblékal kdokoli jiný, tak by to bylo fajn,“ usmál se nový šampion.

Johnson od prvního úspěchu v roce 2008 vyhrál v každé sezoně minimálně jeden turnaj na okruhu PGA, celkem 24, na majoru se ale radoval teprve podruhé v kariéře. Triumf z Masters přidal ke čtyři roky starému vítězství na US Open. Mohlo jich být víc, jenže před triumfem v Augustě už čtyřikrát na majoru nedotáhl do konce vedení před finále.

I tentokrát se v jednu chvíli zdálo, že mu výhra může uniknout mezi prsty. Náskok čtyř ran se po dvou bogey smrskl na rozdíl jediného úderu, ale pak Johnson zabral. Hrál perfektně a vyhrál o pět ran. „Ale byl jsem nervózní celý den. Na druhou stranu jsem se dokázal ovládat a v těžkých podmínkách kontroloval svoji hru,“ řekl rodák z Jižní Karoliny.



Přiznal ale, že o sobě na majorech přeci jen už pochyboval. „Už jsem v té pozici byl. A když zase povedu, dotáhnu to do konce?“ ptal se sám sebe a po neděli si mohl odpovědět: „Konečně jsem si potvrdil, že na to mám. Že to dokážu.“



Během finále se Johnson zpočátku na chvilku zbytečně rozhodil. „Moc brzy jsem se podíval na výsledkovou tabuli. Ale pak jsem si řekl, že není důvod se obávat soupeřů, a soustředil jsem se na sebe, abych hrál, jak nejlépe umím,“ uvedl.

Využil nezvyklých listopadových podmínek, v kterých se hrálo, jelikož byl turnaj kvůli koronaviru přeložen z dubna. Měkké greeny umožňovaly hráčům útočit a skórovat. „Hrál jsem, co mi hřiště dovolilo, a pocitově,“ uzavřel. Světová jednička vyhrála Masters po dlouhé době, naposledy to dokázal Woods v roce 2002.