Golfista Gavins vyhrál v SAE, ale triumf málem na poslední jamce utopil

Na závěrečném pětiparu nakonec zahrál sedm ran a výhru zachránil úspěšným patem z devíti metrů. Pomohl mu také jeho nejbližší soupeř Alexander Björk ze Švédska, který na poslední jamce nesplnil par o jednu ránu a se ztrátou jednoho úderu se podělil o druhé místo s Jihoafričanem Zanderem Lombardem. Ten byl lídrem po třech kolech a naopak zakončil turnaj ziskem birdie, šanci měl přitom i na eagle, což by znamenalo rozstřel, ale těsně minul pat ze sedmi metrů.

„Poslal jsem to dvakrát do vody a pomyslel si: ‚Hm, to je taky způsob, jak zakončit turnaj‘,“ řekl Gavins. „Když jsem pak dal pat, šel jsem na kraj greenu a viděl, že pořád vedu..., přes to všechno. Byl to docela velký šok,“ doplnil Angličan, jenž titul přidal k předloňskému turnajovému prvenství ze severoirské Ballymeny.