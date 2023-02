Olesen v Bangkoku udržel vedení, triumfoval posedmé na DP World Tour

Dánský golfista Thorbjörn Olesen vyhrál turnaj evropské série DP World Tour v Bangkoku a vybojoval na okruhu sedmé vítězství. V šesti případech se mu to podařilo poté, co šel do posledního kola v pozici průběžného lídra. Turnaj Thailand Classic ovládl suverénně s náskokem čtyř ran před německým hráčem Yannikem Paulem.