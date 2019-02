Mickelson vedení neudržel, v La Quintě vyhrál nováček Long

„Je to neuvěřitelné. Celé kolo to byla show Phila a Adama. Já se soustředil na sebe a připravoval si šance na birdie. Možná to vypadá, že mi výhra spadla z nebe, ale dva roky jdu správnou cestou,“ řekl jednatřicetiletý Long.

Profesionálem se stal v roce 2010, hrával nižší soutěže jako Mackenzie Tour v Kanadě a americkou Web.com Tour, z které se dostal na PGA Tour. A nyní se při svém šestém startu na elitním okruhu dočkal vítězství, díky kterému si také zahraje poprvé na majoru - v dubnu pojede do Augusty na slavné Masters.

Do závěrečného dne šel Mickelson s náskokem dvou ran, ale hned na první jamce zahrál bogey a celé kolo se trápil na greenech. „Takhle špatně jsem už dlouho nepatoval. Nemohl jsem dostat míček do jamky,“ řekl vítěz Desert Classic z let 2002 a 2004.

První turnaj v letošním roce má za sebou i světová jednička Justin Rose. Angličan zaostal za vítězem o 12 ran a skončil na děleném 34. místě.