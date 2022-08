Nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát s Poulterem, žasl český supertalent

Zpod kšiltovky mu vykukovaly neposedné kučeravé vlasy, ovšem jeho hra na Albatrossu byla až překvapivě hladká a klidná.

„Vím, že mám formu. Moc jsem si turnaj užil, jen škoda, že mi to tam dnes nepadalo stejně jako dny předtím,“ vyprávěl v nedělním podvečeru v rozhovoru pro iDNES.cz. A zatím poblíž slavil první triumf na turnaji série DP World Tour o patnáct let starší Němec Maximilian Kieffer, vítěz Czech Masters 2022.

Tomi prošel pátečním cutem společně s dalšími dvěma Čechy - profesionálem Alešem Kořínkem a amatérem Matějem Bačou. Ve finálovém kole zahrál jednu ránu nad par, ale díky předchozím dvěma kolům za -3 a -1 se udržel celkově na solidním skóre tři rány pod par.

Povězte, byl jste vůbec nervózni?

Byl, hlavně před první jamkou. Ale vlastně i poté. Nevadí mi, když jsem nervózní, na mou hru to má spíš dobrý vliv. Je to taková zdravá nervozita, koncentruju se a hraju ještě líp. V neděli to byla v poli určitě moje nejlepší hra, ale na greenech jsem se trochu trápil, vždy mi chyběl kousek, to mě trochu mrzí.

Skončil jste na 51. místě, jak to hodnotíte?

Dopadlo to výborně. Doufal jsem, že projdu cutem a zahraju si i o víkendu. A vyšlo to, navíc se super výsledkem. Musím říct, že jsem měl v úvodních kolech skvělý flight - Itala Gagliho a Francouze Staltera. Viděl jsem, jak se ti dva neustále soustředí na hru, nepoleví, to jsem si určitě odnesl do dalších turnajů.

Hrál jste s řadou známých hráčů.

To teda. Byl to zážitek. Nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát turnaj s hvězdami jako je Ian Poulter nebo Thomas Pieters. Neskutečné. Mým největším vzorem je ale Rory McIlroy, Když jsem začal hrát golf, tak byl právě Rory nejlepší. Fascinovalo mě, jak je malý a má takové rány.

Je vám sedmnáct, jak se vám vůbec daří skloubit golf se školou?

Občas je to těžké. Studuji osmileté gymnázium v Mariánských Lázních, kde i bydlím. Mám ve škole každý rok 80% absence kvůli tréninkům a turnajům, každé pololetí dělám komisionální zkoušky. No, spolužáci mě ve třídě moc nevidí. Ale tak to je, golf už ke mně patří.

Proč jste si vybral právě tento sport?

V rodině žádného golfistu nemáme, hrál jsem odmalička fotbal. Ale když mi bylo asi jedenáct, táta přišel s tím, že ho kamarádi lákají na golf, tak jsem šel s ním. V Marjánkách máme skvělé golfové hřiště. No a zalíbilo se mi to. Občas si teda ještě jdu u nás kopnout fotbal, ale málo, golfové tréninky mám každý den.

A jaký máte v plánu další turnaj?

Za týden hraji Pro Golf Tour v Kynžvartu, další profesionální turnaj. Navíc se koná kousek od nás, super. Snad se brzy dostanu i na nějaký profesionální turnaj v zahraničí, abych nasbíral zkušenosti.