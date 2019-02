Skotský golfista Law rozhodl eaglem na poslední jamce turnaj ve Victorii

Brad Kennedy zahrál na závěrečné jamce jen par, Wademu Ormsbymu, který byl v čele pořadí po třech hracích dnech, už nestačilo ani birdie.

Law před závěrečným dnem ztrácel na lídra tři rány, ale i za pomoci šesti birdie se udržel ve hře o titul. Skvělým finále potrestal Ormsbyho zaváhání na tříparové sedmnáctce, kde Australan spotřeboval pět ran.

„Stál jsem tam a říkal si, že potřebuju eagle. Zkusil jsem to a naštěstí míček (po druhé ráně) šel na osm deset stop od jamky,“ líčil šťastný vítěz. Po úspěšném patu pak musel čekat, jak si povede poslední dvojice na hřišti, až potom se mohl radovat. „Je to bomba. Nečekal jsem to, pro mě je úspěch už to, že můžu na European Tour hrát,“ řekl Law.