Ještě předtím ale okusil, jak chutná tvrdý život v naoko nablýskaném světě bohatých sportovců, kteří se týden co týden harcují po světě, aby se pokusili trefit míčkem do jamky na co nejméně úderů. Na velké turnaje se dokázal vrátit i po zdravotním kolapsu, po němž byl před třiadvaceti lety blízko smrti.

Rozhodla nabídka, abych vedl golfovou akademii. David Carter