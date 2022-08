Musíte si věřit, pak dokážete cokoli, říká golfista Poulter, hvězda Czech Masters

Ian Poulter dorazil na tiskovou konferenci na Občanskou plovárnu v dobré náladě. Ochotně se podepisoval skupince klučinů na jejich kšiltovky, fotil se s fanoušky, užil si exhibici na Vltavě.

Přitom návštěva Česka pro něj nezačala ideálně. Při přestupu ve Frankfurtu se mu ztratily golfové hole. Zkušeného Poultera ale jen tak něco nerozhodí. Ostatně má toho za sebou ažaž.

Posuďte sami: mezi golfovou elitou strávil 20 sezon, vyhrál dvanáct turnajů na někdejší European Tour, dnes DP World Tour, a třikrát triumfoval na zámořské PGA Tour. Nejvíc se ale blýskl při Ryder Cupu. Sedmkrát nastoupil za evropský výběr proti americkému a pětkrát byl členem vítězného týmu. Od čtvrtka bude hlavní hvězdou turnaje D+D Real Czech Masters.

S jakým cílem do turnaje jdete?

Samozřejmě chci vyhrát. Doufám, že v neděli v 17.45, kdy už budou výsledky jasné, budu slavit. Snad se mi bude dařit. Hlavní je, že už mám u sebe golfové hole. Poprvé si vyzkouším hřiště na Albatrossu ve středu. Nejdřív absolvuje všech 18 jamek můj caddie a pak se na ně podívám já. Jsem zvědavý a těším se.

Stihnete i procházku po Praze?

Určitě. Praha je nádherné město, plánuju si ji projít. A také chci ochutnat české pivo. To je další důvod, proč jsem přijel. (usmívá se) Také vím, že obliba golfu v Česku stoupá, v roce 2000 zde bylo jen dvanáct golfových hřišť, teď jich je tu přes stovku.

Nedávno jste se stal členem nové série LIV Golf. Upsal se jí třeba i šestinásobný šampion majorů Phil Mickelson. PGA Tour na to zareagovala tak, že hráče, kteří odešli ke konkurenci, ze svého okruhu vyloučila. Jak celou situaci vnímáte?

Těžko říct. Myslím, že nyní je důležité, aby si všichni sedli k jednomu stolu a dosáhli jednoty. Ale zatím to tak nevypadá. Netuším, kdy a jak se tento spor vyřeší.

Mluví se o tom, že situace je mezi golfisty nyní napjatá.

Nemyslím si. Žádné nepřátelství jsem nepocítil. Myslím, že dokážeme oddělit názor na věc a mezilidské vztahy. Vím, že na sociálních sítích jsou různé názory, ale do očí mi nikdo nic špatného neřekl.

Jste hrdinou Ryder Cupu. Na jaký vzpomínáte nejraději?

Každý z těch sedmi byl jedinečný. Pokud mám ale zmínit jen jeden, je to ten z roku 2012. Prohrávali jsme s americkým výběrem 4:10, ale stále jsme věřili, že to můžeme otočit. A povedlo se.

Mimochodem, jaké pro vás bylo covidové období, kdy se nehrály turnaje a celý golfový svět se takřka zastavil?

Byla to nejdelší pauza od golfu, kterou jsem zažil. Přes pět měsíců. Strávil jsem hodně času s rodinou, což je pro mě jinak luxus. Bylo osvěžující odložit na čas hole. Golf jsem hrál jen s dětmi.

Váš syn Luke se také věnuje golfu. Může být tak dobrý jako vy?

Může být mnohem lepší než já! Je pracovitý, šikovný a zapálený, to je důležité. Jsem na něj pyšný, ale to jsem na všechny své děti.

A nejspíš i na svou sbírku ferrari, že?

Já ta auta prostě miluju. Nedávno jsme byli ve Florencii s modelem Ferrari z roku 1967, bylo to moc fajn. Další auta mám objednaná, ale budu si na ně muset počkat, dorazí až příští rok.

Také jste fanouškem Arsenalu, za který hrál Tomáš Rosický či brankář Petr Čech.

Skvělí hráči, samozřejmě je znám, i když osobně jsem se s nimi nesetkal. Fotbal miluju odmalička, hrál jsem ho do patnácti, ale pak mi řekli, že nejsem dost dobrý, tak jsem se začal naplno věnovat golfu. Musím říct, že Arsenal mi nyní konečně dělá radost, první dva zápasy v sezoně vyhrál. Snad se probere a vrátí se na špici Premier League, kam patří.

Při golfu jste dost emotivní, to máte možná právě z fotbalu.

Snadno se nadchnu. Dělám to, kam mě vede srdce. I po 27 letech s golfem si tenhle sport užívám. Miluju výhry. Ten adrenalin, který ve vás probudí. Proto to děláme. Ano, občas si i zanadávám, ale když hrajete velké turnaje nebo Ryder Cup, emoce k tomu patří. Motivuje mě, když mi někdo říká: To není možné, to nedokážeš. Pokud si věříte, můžete dokázat cokoli. Já se třeba i po tolika letech pořád učím, jak být lepším hráčem. Věřím, že mám před sebou v golfu ještě hodně dlouhou cestu.