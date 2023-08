Na Czech Masters z domácích golfistů prošel cutem jen Zuska, vede Björk

Čtyřiadvacetiletý Zuska na Albatrossu úvodní hrací den zakončil výsledkem -1 a dělil se o 72. pozici, ale dnes se mu dařilo mnohem lépe. Aktuální česká jednička předvedla šest birdie a pouze jedno bogey.

„Byl to podobný den jako ve čtvrtek s tím rozdílem, že mi padaly putty. Nepřišla žádná krize, hodně mi pomáhala podpora českých diváků na hřišti. Je skvělé, že mi zde vyšel cut a hned napoprvé jako profesionálovi. Budu hrát až do neděle, je to fajn týden,“ uvedl ve zprávě pro média Zuska, jenž na švédského lídra ztrácí sedm úderů.

Björk ve dvou kolech dosáhl celkového skóre -13 a je o jednu ránu lepší než druhý Dán Nicolai Höjgaard. Välimäki, který ve čtvrtek s 63 údery vyrovnal rekord hřiště, dnes potřeboval o sedm ran více. Ve druhém kole se výkonem 63 blýskl Angličan Matt Wallace, poskočil o 43 míst a společně s Välimäkim drží třetí pozici.

Cutem těsně neprošli bývalá světová jednička a současný kapitán evropského rydercupového týmu Angličan Luke Donald ani obhájce loňského vítězství Maximilian Kieffer z Německa. Oba celkem zahráli -3.

Amatér David Tomi, jenž byl loni nejlepším Čechem turnaje na dělené 51. příčce, letos dohromady potřeboval tři rány nad normu hřiště a skončil na 132. místě. O něco lépe dopadli Jan Cafourek (123.) a Šimon Zach (114.).

Devátý ročník Czech Masters s dotací dva miliony dolarů bude pokračovat sobotním třetím kolem a vyvrcholí v neděli.