Matuš skončil na turnaji Challenge Tour na Kaskádě čtrnáctý

Matuš si polepšil o šest míst. Lépe na druhém nejvyšším evropském okruhu dopadl jen loni, kdy vybojoval osmou příčku v britském Lutonu a byl desátý na Zbraslavi.

Do posledního kola na Kaskádě přitom málem nenastoupil.

„Obnovilo se mi zranění krku. Když mě to chytne, tak je to špatné. Naštěstí je zde dobrý fyzioterapeut, takže mě dal do kupy. Na druhé devítce mi nakoply prášky, takže jsem to přežil a výsledek beru všemi deseti,“ citoval Matuše server GolfExtra.cz.

Vítěznou prémii 32 000 eur (826 000 korun) získal McGowan, který v měl skóre 18 ran pod par a porazil o čtyři údery druhého Portugalce Ricarda Santose. Matuš měl -8.