Z českých golfistů prošel na Kunětické Hoře cutem pouze mladíček Brixi

Brixi zahrál druhý den po sobě 71 ran a poprvé prošel na Challenge Tour do víkendových kol. „Je to první turnaj v roli profíka a hned s cutem. Mým hlavním cílem bylo se toho naučit co nejvíce a poznat sám sebe. Jsem spokojený s koncentrací po celá dvě kola,“ řekl.



O jedinou ránu neprošel cutem Filip Mrůzek. Vůbec se nedařilo Stanislavu Matušovi, který měl po dvou kolech jedenáct ran nad par a skončil až na děleném 135. místě.

V čele je dvojice Španěl Alfredo García-Heredia a Švéd Christofer Blomstrand. Oba mají 12 ran pod par a náskok tří ran na čtveřici soupeřů.