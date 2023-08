Třináctiletý Klein a osmnáctiletý Tomi se dělí o vedení na golfovém Czech Open

Klein v sobotu zahrál 64 ran a po svém nejlepším kole v turnaji poskočil z osmého místa do čela. „Zase to bylo o trochu lepší. Vylepšil jsem především hru do greenu a puttoval jsem zase o kousek líp než včera. Moc greenů jsem dneska neminul,“ uvedl Klein v tiskové zprávě.

Na 18. jamce poslal druhou ranou míček do vody, ale nakonec ji zvládl v paru. „Nikdy nehraju na jistotu, rád pořád útočím. Zahrál jsem ale asi až moc čistou ránu, která byla o patnáct dvacet metrů delší než normálně a přeletěla až do vody. Ale i tak jsem spokojený,“ řekl český talent.

Stejně jako Tomi se příští týden představí na turnaji elitního evropského okruhu Czech Masters na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu. Osmnáctiletý amatér si připsal 68 ran, o šest více než v pátek, ale vedení udržel. „Hrál jsem sice o poznání hůř než včera, ale klidnou hlavou jsem všechno zvládl. Zahrát čtyři pod není ani trochu špatné. Zvlášť v tom vedru,“ řekl Tomi.

Nejlepší z českých profesionálů v turnaji s dotací 600 000 korun Lukáš Tintěra je šestý se skóre -10.