Golfová elita. Na Czech Masters se představí Brit Poulter i dvanáctiletý Čech

„O účast Iana Poultera jsme bojovali čtyři roky, jsme moc rádi, že ho tu můžeme přivítat. Zároveň bude patřit mezi favority na vítězství. Anglického vítěze ještě nemáme,“ řekl Petr Dědek, majitel promotérské společnosti RELMOST.

„Líbí se mi na něm jedna vlastnost. Když mu někdo řekne, že to nejde, motivuje ho to ještě víc, aby dokázal, že to jde. Právě tahle vůle a síla ho dostala do golfové špičky.“

Nejen Poulter, vítěz dvanácti turnajů European Tour, tří turnajů PGA Tour a pětinásobný šampion Ryder Cupu, bude poutat pozornost. Titul na Albatrossu obhajuje Američan Johannes Veerman, přední příčky vyhlíží i Rory Sabbatini ze Slovenska, který získal na olympiádě v Tokiu senzační stříbro.

Mezi favority bude patřit rovněž Thomas Pieters, který na Czech Masters slavil už dvakrát. „Moc se těším. Poslední tři týdny jsem odpočíval, trávil čas na pláži s dcerou, tak mám teď do golfu velkou chuť,“ řekl Pieters, aktuálně šestý muž v pořadí DP World Tour, na tiskové konferenci na Občanské plovárně. Poté následovala ještě golfová exhibice na Vltavě.

Na letošním Czech Masters bude vidění celkem 17 Čechů včetně Filipa Mrůzka, jenž obhajuje loňské 12. místo, což je nejlepší české umístění v rámci série od jejího vzniku v roce 1972.

Dalším tahákem bude Louis Klein. Že vám jeho jméno nic neříká? Brzy o něm dost možná uslyšíte vrchovatě. Teprve dvanáctiletý Klein patří mezi největší golfové talenty v Česku a turnaje se zúčastní coby nejmladší golfista v historii DP World Tour.

Na golfisty čekají na hřišti dvě novinky. „Tou první je přidání tří bunkerů na jamce číslo 14. Všechny byly umístěny do dopadové zóny,“ popsal Stanislav Lisner, generální manažer Albatross Golf Resortu. Druhou změnou je jamka číslo 17, historicky nejtěžší jamka s průměrem 4,3 rány.

„Břehy vodní překážky, která lemuje pravou stranu ferveje, jsme kompletně vyčistili a vytvořili travnatý břeh sahající až k vodě. Vodní plocha je zcela viditelná a vytváří i psychický tlak,“ dodal Lisner.

Jak si s tím účastníci turnaje poradí? Jasněji bude ve čtvrtek, kdy akce startuje. Po dvou kolech následuje tzv. cut a v turnaji zůstanou do neděle jen hráči do 65. místa.

Vítěz osmého ročníku Czech Masters bude známý v neděli po 17. hodině. Lákadlem není jen cenný triumf, ale i finanční odměna. Hráči si letos rozdělí rekordních 1,75 milionů euro.