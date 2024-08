Czech Masters ovládl golfista Ravetto. Slaví první titul na evropské tour

(par 72, dotace 2,5 milionu dolarů):

1. Ravetto (Fr.) 265 (68+63+70+64), 2. Svensson (Švéd.) 269 (65+67+68+69), 3. Saddier 270 (66+69+67+68), Lacroix (oba Fr.) 270 (68+70+67+65) a Ramsay (Skot.) 270 (65+67+71+67), 6. Robinson Thompson 272 (65+68+69+70), Waring 272 (68+69+68+67), Fitzpatrick (všichni Angl.) 272 (70+70+65+67) a Wiesberger (Rak.) 272 (67+67+71+67), ...62. Mrůzek 281 (71+69+72+69), 71. Zach 283 (67+72+75+69), cutem neprošli 76. Hrubý 141 (71+69), 104. Lieser 143 (72+71), 116. am. Jelínek 144 (73+71), Matuš 144 (73+71), 134. am. Hejlek 146 (70+76), 150. Komrska 154 (76+78), 152. Brixi 156 (78+78), 153. am. Siwy 166 (77+89).