Jsem v sedmém nebi, zářil vítěz Czech Masters. Teď vyrazí do víru Prahy

Když děkoval z pódia svému týmu, rodině a přítelkyni, ozvalo se z davu nadšeně „It’s me, It’s me!“ Což David Ravetto s úsměvem glosoval: „She is the new one....“ Partnerku má sice relativně novou, s golfovou holí se však ohání jako starý mazák. I proto vyhrál jubilejní 10. ročník turnaje D+D Real Czech Masters.