Na Czech Masters po prvním dnu vede de Jager, Kořínek je patnáctý

Turnaj evropské série DP World Tour (par 72, dotace 1,75 milionu eur)

1. De Jager (JAR) 64, 2. Pieters (Belg.) 65, 3. Schneider (Něm.), Gumberg, Veerman (oba USA), Pulkkanen (Fin.) všichni 66, 7. Mansell (Angl.), Forrest (Skot.), Green (Malaj.), McLeod (Austr.), Hidalgo (Šp.), Paratore (It.), Leon (Chile), Rozner (Fr.) všichni 67,... 15. Kořínek 68, 28. Toml 69, 38. Pospíšil 70, 52. am. Bača, Mrůzek, Zach všichni 71, 78. Brixi 72, 103. Benák, Daněk, am. Jelínek (všichni ČR) všichni 74.