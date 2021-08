Lieser zahájil Czech Masters parádně, na čelo mu schází jediná rána

Turnaj série European Tour ve Vysokém Újezdu (par 72, dotace 1 milion eur) - po 1. kole

1. Stenson (Švéd.) a Antcliff (Austr.) oba 67, 3. Lieser (ČR), Willett, Horsfield (oba Angl.), Peterson, Crocker (oba USA), Meronk (Pol.), Burmester (JAR), Höjgaard (Dán.) a Pulkkanen (Fin.) všichni 68, ...mj. 37. Pospíšil 71, 54. Mrůzek, Zapletal oba 72, 73. Cafourek 73, 82. am. Zuska, am Báča, Bareš, Kořínek všichni 74, 100. Brixi, Tintěra, Zach všichni 75, 108. Daněk, Matuš oba 76, 115. am. Jelínek 77, 123. am. Strýček (všichni ČR) 80.