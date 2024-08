V F-16 obletěl USA. Co ukáže v Česku, Dufner neví: Ale Prahu pochválím

Ale uznejte. Patřit mezi elitní světovou desítku a mít na kontě výhru PGA Championship z roku 2013 a další čtyři turnaje zámořské PGA Tour, hlavní profesionální soutěže, v golfovém světě něco znamená.

Své umění teď Dufner předvede i v Praze. „Nikdy předtím jsem tu nebyl, překvapilo mě, jak velké město je,“ pochvaloval si pražské monumenty.

Od čtvrtka tady rozehraje golfový turnaj Czech Masters, na kterém je jednou z největších hvězd.

„Moc toho od sebe nečekám, jsem zvědavý, jak budu hrát,“ líčil 47letý Američan, který strávil přes dvacet let mezi elitou. „Teď si golf snad i víc užívám. Jako profesionál jsem začínal v roce 2000, loňská sezona byla poslední, kterou jsem odehrál celou. Dal jsem si krátkou pauzu, teď se těším zpátky.“

Za tři roky se totiž plánuje vrátit na velké akce pro golfové veterány.

„Bude mi padesát, v USA máme pro golfisty nad padesát let hodně prestižní turnaje. Takže chci se svým sportem zůstat v kontaktu i nadále a hrát co nejvíc můžu,“ říká.

Když totiž Dufnera pozorujete při hře, vidíte, že pro golfové náčiní má skutečně cit. Když se ale pozorně soustředíte, všimnete si i maličkostí, které u jeho protivníků nenajdete.

Americký hráč před každou ránou lehce rozvibruje svou hůl, která se na pár sekund rozviklá.

Že by šlo o tajemnou taktiku, kterou má perfektně rozmyšlenou?

„To ani ne. Dělal jsem to vždycky, co si tak pamatuju. Dřív jsem totiž hrál baseball a spoustu návyků z něj jsem si přenesl i do golfu,“ vypráví nadšeně.

Jason Dufner na turnaji Memorial v americkém Dublinu.

Sport, ve kterém se odpaluje větší míček poněkud jiným náčiním, má totiž v jeho rodině bohatou tradici.

„S golfem jsem naplno začal až v patnácti, celá moje rodina hrála baseball, prarodiče dokonce profesionálně,“ vysvětluje. „Takže i já jsem k němu odmalička tíhnul, až pak jsem začal s golfem. Ale hodně věcí z baseballu mi zůstalo. Viklání holí před ranou mě uklidňuje, pomáhá mi to uvolnit mysl.“

Golfu obětoval hodně. Jeho milovaný sport mu ale všechny investované minuty vrací.

„Jedna z nejlepších věcí na tom být golfistou je, že cestujete po celém světě a poznáváte nová místa. To je po sportovní stránce moje druhá nejoblíbenější věc na mé profesi,“ pochvaluje si.

K létání má přitom velmi blízko.

Vždyť ve vojenské stíhačce obletěl i rodnou Ameriku.

„Můj kamarád je pilot stíhačky F-16, jednoho dne se mě zeptal, jestli se chci proletět. A kdo by něco takového odmítl,“ usmívá se při vzpomínce. „Byl to hodně cool zážitek, ani jsem neomdlel.“

Aktivní je Dufner i mimo golfové hřiště, často přispívá na sociální síti X, kde pro své fanoušky sdílí fotky, videa z tréninků. Často se také podělí o dojmy z golfových turnajů a jejich zákulisí.

„O Praze napíšu jen samé krásné věci,“ smál se. „Všem ve Spojených státech řeknu, co se tady děje a jak se mi tu hrálo.“

A kdo ví. Třeba se v srdci Evropy nestavil naposledy.

I když vojenskou stíhačkou do Česka asi nepřiletí.