Na Czech Masters prošli cutem tři čeští golfisté, vede Malajec Green

Turnaj evropské série DP World Tour (par 72, dotace 1,75 milionu eur) - po 2. kole

1. Green (Malaj.) 130 (67+63), 2. Pieters (Belg.) 133 (65+68), Schneider (Něm.) 133 (66+67), Mansell (Angl.) 133 (67+66), 5. Kieffer (Něm.) 134 (68+66), De Jager (JAR) 134 (64+70), 7. Paratore (It.) 135 (67+68), Paj Čeng-kchaj (Čína) 135 (71+64), Forrest (Skot.) 135 (67+68), Pulkkanen (Fin.) 135 (66+69), Angles (Šp.) 135 (68+67), McLeod (Austr.) 135 (67+68), ...35. am. Tomi 140 (69+71), 48. Kořínek 141 (68+73), 60. am. Bača 142 (71+71) - prošli cutem, 70. Mrůzek 143 (71+72), Pospíšil 143 (70+73), Zach 143 (71+72), 80. Brixi (všichni ČR) 144 (72+72)