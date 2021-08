Na Czech Masters prošli cutem čtyři Češi, nejlépe si vedl Kořínek

Turnaj série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur) - po 2. kole

1. Söderberg (Švéd.) 134 (70+64), 2. Crocker (USA) 135 (68+67) a Meronk (Pol.) 135 (68+67), 4. Stenson (Švéd.) 136 (67+69), ...34. Kořínek 142 (74+68), 50. Lieser 143 (68+75), Mrůzek 143 (72+71), 63. Zapletal 144 (72+72) - prošli cutem, ...87. Brixi 147 (75+72) a am. Zuska 147 (74+73), 99. Cafourek 149 (73+76) a Pospíšil 149 (71+78), 106. Tintěra 150 (75+75), Matuš 150 (76+74) a am. Báča 150 (74+76), 110. Zach 151 (75+76), 114. am. Jelínek 152 (77+75), 118. am. Strýček 153 (80+73), 120. Daněk 155 (76+79), 122. Bareš (všichni ČR) 156 (74+82) - neprošli cutem.