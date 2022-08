Golfový turnaj Czech Masters byl přerušen kvůli dešti, dohraje se v neděli

Ráno před půl osmou na Albatrossu začala první skupina i se dvěma Čechy Matějem Bačou a Alešem Kořínkem, ale golfisty ze hřiště záhy vyhnal silný déšť. Amatér Bača dohrál první jamku, profesionál Kořínek ji ani nestihl dokončit. Třetí domácí zástupce, který v pátek prošel cutem, amatér David Tomi, se na hřiště vůbec nedostal.

„Je to nepříjemné proto, že nám ubylo jedno kolo. To je na tom to blbé. A také to, že se bude v neděli pokračovat. Bylo by asi víc fér, kdyby se kolo hrálo úplně znovu od začátku. I proto, že se na hřiště dostalo jen šest flightů a nejdál na pětku, ale ten šel sám,“ citoval Kořínka web golfextra.cz.

Během dopoledne se zvýšila naděje, že by se třetí kolo mohlo dohrát. Pak ale začalo znovu silně pršet a v areálu Albatross a několika obcích v okolí dokonce vypadl elektrický proud. „Stále jsme čekali, zda se počasí umoudří a dovolí pokračovat ve hře, několikrát se odkládal start. Nejprve na 13:30, pak ještě na 14:00, ale déšť neustával, a tak byl dnešní program třetího kola definitivně zrušen,“ uvedl Pavel Poulíček z promotérské společnosti Relmost.

Czech Masters s dotací 1,75 milionu eur se poprvé v historii bude hrát na 54 jamek. V neděli se bude pokračovat v rozehraném třetím kole. Platí stejné flighty a hraje se na stejné pin pozice na greenech. Vede malajský golfista Gavin Green se skóre -14 a náskokem tří ran. „V každém případě to bude regulérní turnaj DP World Tour, vítěz si odnese plné prize money,“ řekl Poulíček.