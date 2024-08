Cutem na Czech Masters prošli Zach a Mrůzek, v čele je Francouz Ravetto

evropské série DP World Tour v Nebřenicích u Prahy (par 72, dotace 2,5 milionu dolarů)

Po 2. kole: 1. Ravetto (Fr.) 131 (68+63), 2. Johnston (Angl.) 132 (69+63), Svensson (Švéd.) 132 (65+67), Ramsay (Skot.) 132 (65+67), 5. Robinson Thompson (Angl.) 133 (65+68), Kofstad (Nor.) 133 (68+65), ...51. Zach 139 (67+72), 62. Mrůzek 140 (71+69), cutem neprošli 76. Hrubý 141 (71+69), 104. Lieser 143 (72+71), 116. am. Jelínek 144 (73+71), Matuš 144 (73+71), 134. am. Hejlek 146 (70+76), 150. Komrska 154 (76+78), 152. Brixi 156 (78+78), 153. am. Siwy 166 (77+89).